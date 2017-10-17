Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат ИСАКОВ, топливо, которое находилось в резерве для ликвидации ЧС в сельском округе, замакима списал на работу одного трактора. - В результате анализа деятельности акимата выяснилось, что 800 литров горючего было списано, как будто его использовал один трактор. При этом трактор принадлежал жене заместителя сельского акима Ташимова. Позже мы проверили, и оказалось, что если даже техника будет работать 24 часа, то израсходует всего 139 литров топлива, - сообщил Болат ИСАКОВ. В итоге заместитель акима был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.