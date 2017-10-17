В ходе брифинга было озвучено о процессе реализации новой модели государственной службы, деятельности Департамента в сферах профилактики коррупции, контроля за соблюдением требований Этического кодекса государственными служащими и вопросов качества оказания государственных услуг. Также, он рассказал о проводимой Департаментом работе в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по повышению эффективности государственного аппарата. Отметив о реализации единой политики в сфере государственной службы, он проинформировал о мониторинге в Западно-Казахстанской области. На территории области функционируют 461 государственных органов. За 9 месяцев 2017 года штатная численность составила 4427 единиц. Фактическая численность госслужащих в МИО – 2301, ЦГО – 1780, из них: госслужащие корпуса «А» - 13, корпуса «Б» - 4061. За 9 месяцев 2017 года государственными органами области были проведены конкурсов на занятие 1279 вакантных административных государственных должностей, в том числе:внутренних конкурсов среди госслужащих данного госоргана - на 485 вакансий, внутренних конкурсов среди госслужащих всех госорганов - на 207 вакансий, общих конкурсов – на 587 вакансий. В целях обеспечения прозрачности и открытости конкурсного отбора за отчетный период в проведенных конкурсах приняло участие 774 наблюдателя (охват – 100%). За отчетный период 1377 госслужащих подлежали обучению, прошли 989 госслужащих или 71,8% госслужащих обучено.Курсы переподготовки прошли 246 (24,8%) служащих, повышение квалификации – 743 (75,2%) служащих. За отчетный период для прохождения тестирования на вакантные должности корпуса «Б» подали заявления 1694 человек.