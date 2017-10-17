Всего на занятия в школу в платках ходили 151 ученица, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 2 октября редакцию «МГ» обратились родители учениц школы №37, которые рассказали, что девочек перестали пускать на занятия из-за того, что они носят платок. По словам папы школьницы Тлекжана ЖАНТЛЕУОВА, 2 октября, они привели своих детей в школу как обычно, однако в класс их не запустили. -Уже пошла третья неделя, мы все также каждое утро приводим своих детей в школу. На занятия попасть не удается. Пока все наши обращения в правоохранительные органы по этому поводу результатов не дали, - отметил Тлекжан. По мнению члена попечительского совета и председателя родительского комитета школы №37 Серика УБИШЕВА, требования, предъявляемые администрацией школы, являются обоснованными. - Я считаю, что этот вопрос не надо уводить в сторону религии. Конституционные права по вероисповеданию тут не ущемлены. Родители, которые сейчас против единой школьной формы, в основном не приходили и не участвовали при принятии данного решения о форме, - отметил Серик УБИШЕВ. Руководитель отдела воспитательных и профилактических работ управления образования ЗКО Роза ЗАЙНУЛЛИНА сообщила, что свое несогласие с единой формой в школах родители высказали в пяти районах ЗКО и почти во всех школах города Уральск. - Из 151 ученицы, которые ходили на занятия в платках, 44 сняли головные уборы. В некоторых школах, например в 19, с родителями провели разъяснительную работу, и их дети перестали покрывать голову, приходя на занятия. Что касается школы №37, то из 13 учениц уже двое сняли платки, - отметила Роза ЗАЙНУЛЛИНА. Со слов Розы ЗАЙНУЛЛИНОЙ, в школах, где есть ученицы в платках, будут выделены специальные кабинеты для переодевания детей. - То есть посещать занятия они будут в школьной форме. С родителями, чьи дети будут пропускать занятия из-за платков, комиссия по делам несовершеннолетних будет проводить разъяснительные работы. В случае несогласия они будут привлечены к административному взысканию по ст. 409 КоАП РК - "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта", где сумма штрафа составит 10 МРП (1 МРП - 2269 тенге), - сообщила Роза ЗАЙНУЛЛИНА. Также с детьми во всех школах области работают психологи. Напомним, 13 школьниц не пустили на занятия в школе №37 из-за ношения платков. В отделе образования города Уральска рассказали, что во всех школах города введена единая школьная форма и платки в ней не предусмотрены. Требования одинаковые абсолютно для всех.