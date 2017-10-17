Дело в том, что пешеходный переход, ведущий к школе в мкр. Нурсая, заканчивается огромной глубокой лужей. Вот уже второй день ученики гимназии вынуждены переходить и без того узкую дорогу прямо по проезжей части, рискуя собственной жизнью. - Водители иногда останавливаются, чтобы пропустить нас, а иногда приходится резко перебегать дорогу, чтобы обогнуть эту огромную лужу и пойти по пешеходному переходу, - рассказывает мама одной из учениц гимназии Рахима НАСИПОВА. Как сообщили в ТОО "Спецавтобаза", которое занимается откачкой дождевой воды с затопленных улиц, в мкр. Нурсая работает 1 вакуумная машина. К сожалению, огромная лужа у школы продолжается расти из-за кратковременных дождей. А к школе им.Ломоносова, расположенной в п.Балыкшы, и вовсе не подступиться - дождь, который идет третьи сутки, размыл дорогу. Дети приходят в школу грязные и сердитые.Дорога к школе в поселке Кок Арна у жителей 8-ой улицы занимает чуть ли не полдня. Трехдневный дождь сделал незаасфальтированную дорогу еле видимой, машины добавили проблем, перелопатив грязь вдоль и поперек.