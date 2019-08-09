Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудниками миграционной службы были выявлены 67 административных правонарушения. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в ходе проверок, организованных совместно с УБЭ ДП Атырауской области, полицейские побывали на строительном объекте, расположенном по проспекту Абулхайырхана. - Выяснилось, что застройщик привлек для строительных работ 8-этажного дома граждан Узбекистана. Проверочные работы в отношений 24 рабочих нелегалов проведены, все они осуществляли трудовую деятельность без соответсвующих на то разрешений. Материал передан в суд, - пояснили в пресс-службе полиции. Также к ответственности призван сам индивидуальный предприниматель. Он обязан выплатить штраф в размере 101 тысячи тенге.