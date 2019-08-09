Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким области Гали Искалиев встретился с генеральным директором АО «КазТрансГаз Аймак» Манасом Тасыбаевым и генеральным директором ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» Арманом Касеновым. - Были обсуждены текущие и перспективные вопросы, связанные с газификацией региона. Глава региона сообщил о жалобах жителей области на высокие цены при подведении природного газа в их дома. В разных районах области цена может меняться от 180 до 500 тысяч тенге. Несмотря на то, что данная услуга находится на конкурентном рынке, Манас Тасыбаев выразил готовность изучить данный вопрос и предложить пути снижения стоимости услуги. Также по просьбе акима области, ТОО «ҚaзТрансГаз Өнімдері» подготовило предложение по строительству в г. Уральск станции по производству метана, который во многих странах мира используется в качестве моторного топлива. Использование метана в 2-3 раза выгоднее, чем бензин и дизельное топливо, а влияние на экологию минимальное. Для строительства такой станции необходим минимальный объём потребления метана в 7,5 млн кубических метров в год. Аким области отметил, что Западно-Казахстанская область должна быть лидером в вопросе охраны природы и выразил готовность подготовить необходимый объём спроса на данный вид топлива, в котором могут быть заинтересованы владельцы автобусов, грузового автотранспорта, внедорожников, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. Также был обсуждён вопрос просроченной задолженности АО «Жайыктеплоэнерго» перед АО «КазТрансГаз Аймак» за полученный природный газ. Сумма накопленной задолженности составляет около 900 млн тенге и есть риски прекращения подачи газа, что грозит сложностями в предстоящий отопительный период. Глава региона сообщил, что в настоящее время акимат области вместе с новым руководством монополиста завершает анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, после чего планируется вынести данный вопрос на уровень центральных органов власти.