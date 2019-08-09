В областном акимате прошло обсуждение причин ДТП. Согласно проведенному анализу число ДТП на дорогах республиканского и международного значения снизилось на 35%. При этом дорожно-транспортные происшествия на дорогах местного значения увеличились на 37%. Кроме того, на 83% выросло и число пострадавших. В населенных пунктах регионах также наблюдается рост дорожных аварий и число раненых в них лиц. По сообщению полиции, за истекший период 2019 года на территории области совершено 164 ДТП. Из них превышение скоростного режима стало причиной 49 случаев, 20 аварий произошли из-за неблагоприятных погодных условий, с участие пешеходов зарегистрировано 59 фактов, вождение в нетрезвом состоянии явилось причиной 16 происшествий на дорогах. С начала года в дорожных авариях погибли 49 человек и 228 ранены. Наибольшее число ДТП в г. Уральске зафиксировано на ул. Жангир хана, пр. Абулхаир хана, ул. Шолохова, пр. Н. Назарбаева, ул. Брусиловского. Также в этот список входят улицы Толе би, Монкеулы, Қурмангалиева и район Меловых горок. На каждой из улиц происходили ДТП, в которых пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, в том числе несовместимые с жизнью. В районах области наиболее опасными признаны автодороги международного значения Самара – Шымкент, где ДТП зарегистрированы на отрезке с 269 по 311 км, и республиканского значения Уральск – Атырау, в особенности участок 70-120 км. В общей сложности на данных участках произошло 11 ДТП, в результате которых погибли 10 человек. Полицией области были предложены пути снижения аварийности по всем наиболее опасным участкам дорог. Также рекомендации поступили от представителя общественного объединения. Предложенные решения в основном касались строительства дополнительных автостоянок, установок светофоров, камер видеонаблюдения, скоростомеров, а также профилактических работ с владельцами домашнего скота, зачастую оказывающегося на проезжей части в районах области. По итогам обсуждения аким области поручил подготовить план по снижению рисков аварийности на данных участках, который будет рассмотрен с обязательным участием общественных объединений. Аким области Гали Искалиев отметил, что большая часть поступивших предложений реализуема. Но такие решения, как расширение дорожного полотна трассы «Уральск-Атырау» требуют больших затрат на республиканском уровне. Глава региона поручил ДВД по ЗКО, аппарату акима области с участием общественных объединений разработать план конкретных действий по снижению аварийности на опасных участках и в целом по территории области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.