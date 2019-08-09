ДТП произошло около полуночи 9 августа. На перекрестке улиц Шолохова и Курмангалиева столкнулись автомашины "Шкода" и "ВАЗ 2110". Как именно произошло столкновение - не известно. По предварительной информации, за рулем иномарки находился сотрудник полиции. Однако от пресс-службы департамента полиции ЗКО до сих пор не удалось получить комментарий. - Вызов на станцию поступил в 23.51, скорая помощь доехала в 23.56 на ДТП, произошедшее на перекрестке Шолохова-Курмангалиева. В аварии пострадал мужчина 1990 года рождения. У него диагностирован ушиб бедра с обеих сторон. От транспортировки в травмпункт он отказался. Оставлен с сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.