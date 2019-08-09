Подозреваемого задержала полиция, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Корреспондентам "МГ" удалось поговорить с мамой парня, который подозревается в сексуальном насилии. По словам женщины, они очень хорошо знали девочек и родителей.
- Моему сыну 21 год, он очень любит детей. Когда видит соседскую ребятню, всегда приласкает, даст конфетку или печенье. Я просто никогда в это не поверю, что он мог так сделать. Я его правильно воспитала. Он после армии пошел работать пожарным. Не употребляет алкоголь. Работает сутками, приезжает домой уставший и сразу ложится спать. Я инвалид, все время нахожусь дома. По показаниям потерпевшей стороны, это произошло 26 июля в 5 часов вечера якобы у нас дома. Работаю я техничкой в местной библиотеке, а весь июль я находилась дома. У меня серьезное заболевание ног, даже прооперировали, я только по дому передвигаюсь, кушать готовлю. А заявление поступило только 6 августа. После этого к нам в дом пришли полицейские с понятыми, сняли все на видеокамеру и уехали. Мы в полном непонимании что же происходит, - плача рассказываем мама подозреваемого. - То есть мы узнали все это от полицейских. К нам не приходили родители детей, не жаловались и не ругались. Ну как такое может быть? Тем более все соседские дети все время у нас играются, я для них готовлю, правда в последнее время уже месяц как не ходят, их в прошлый раз чуть не покусала наша собака. Своих у нас внуков нет. Мама одной из девочек все время приходит к нам на чай.
Также мама подозреваемого рассказала, что из ее сына признания выбивали.
- Мой сын признался и сказал на камеру только потому, что его на самом деле били. Я не могу назвать имен, потому что не знаю этих троих мужчин. Мы не понимаем, что это за ситуация? Своего сына я не видела, его задержали в момент, когда он был на работе. Нашему адвокату он говорит, что ничего такого не было на самом деле, на камеру его заставили это сказать. Пробовали говорить с родителями потерпевшей девочки, те говорят, что якобы приходили к нам дважды, но дома никого не было, - говорит женщина. - Ну за что так поступили с нами? Что думать? Да вы спросите у любого жителя этого села, все скажут, что наш дом для всех открыт, что у нас постоянно играется детвора.
Соседка подозреваемого Наталья Трапова отзывается о парне только положительно.
- Что он, что его брат, такие приветливые. Всегда подвезут, помогут. Он (подозреваемый - прим.автора) учился с моей племянницей, ну, на самом деле не могу сказать о нем ничего плохого, - сказала Наталья.
С родителями потерпевшей стороны поговорить не удалось.
Между тем, недавно мы писали об истории 11-летней девочки Аружан.
По словам бабушки Аружан, школьница рассказывала, что отчим заставлял ее делать "плохие вещи". После заявления бабушки, полицейские начали расследование по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней ". Возмущало женщину другое, что полицейские не вышли с ходатайством для санкционирования ареста подозреваемого и мужчина все еще гуляет на свободе.
Напомним
, в сексуальном насилии девочек 4 и 5 лет подозревается житель ЗКО. Сейчас он задержан и идет следствие. В департаменте полиции ЗКО отметили, что по данному факту заведено уголовное дело по статье ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что девочки ни в городские, ни в районную больницы не поступали, их родители также не обращались к медикам. Аким сельского округа Теректинского района Максут Мурзакаев дополнил, что подозреваемый является молодым парнем из этого же села.
соседка подозреваемого Наталья Трапова
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.