Рамиль БЕРКИМБАЕВ уже ездил в клинику Швейцарии, где врачи "заморозили" рост опухоли обоих глаз, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили волонтеры, сбор на лечение закрыт. - Оплатить недостающую сумму согласился благотворительный фонд Германии. Они заплатят 10 тысяч евро. Всего второй курс лечения стоит 3,6 млн тенге, - рассказали волонтеры. Стоит отметить, что деньги на первый курс лечения в Женеве родителям маленького Рамиля помогли собрать волонтеры. Напомним, Рамилю в 1,5 года поставили диагноз рак обоих глаз. При этом в одном из них опухоль уже двойная. Мальчику делали химиотерапию в Алматы и Оренбурге, но положительных результатов это не дало. Единственная клиника, которая пообещала вернуть малышу зрение, находится в Швейцарии, но стоимость операции составляет 7,5 млн тенге. Однако семье не под силу набрать такую сумму.  