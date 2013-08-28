Фото с сайта www.volzhanin.ru Фото с сайта www.volzhanin.ru Сегодня компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (НКОК) и компания-агент «НК Продакшн Оперейшнс Компани Б.В.» (НКПОК) провели церемонию передачи детского сада на 160 мест в поселке Макат Атырауской области. Был построен целый комплекс объектов – сам детский сад на 160 мест, овощехранилище, котельная, комплектная трансформаторная подстанция, девять игровых детских площадок, оборудованных навесом. - Я особенно рад тому, что социально-инфраструктурный проект, который мы передаем вам сегодня, принесет пользу самой важной части населения региона – детям. Около 200 детей в возрасте от 3 до 7 лет будут ходить в этот детский сад. Мне приятно отметить, что в детсаду есть все необходимое для полноценного развития детей, -  сказал, открывая церемонию, директор по внешним связям НКОК Пьер ДЕЛЬПОН. В рамках программы социально-инфраструктурных проектов Консорциум построил 4 детских сада в Атырауской и Мангистауской областях, включая один детсад в поселке Акжар, который был передан на баланс области в 2012 году. При этом, учитывая большую потребность в социальных проектах в этих регионах, компании НКОК и НКПОК реализуют 6 дополнительных проектов в Атырауской области. С 1998 и до конца прошлого года всего завершены 70 проектов.