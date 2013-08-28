Фото с сайта www.ikar-kch.ru Фото с сайта www.ikar-kch.ru В один день, 26 августа, на дорогах Атырауской области произошли два ДТП с участием животных, сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В первом случае ночью на трассе Атырау-Уральск водитель автомобиля «Опель» не заметил переходившую дорогу корову. В результате авто опрокинулось, а водитель и пассажирка с различными травмами были госпитализированы в областную больницу.  Аналогичный случай произошел в Жылыойском районе на трассе Доссор-Кульсары. Правда, в этом случае ДТП произошло днем при ясной погоде, а виновником аварии стал верблюд. Автомобиль «ВАЗ-21073» столкнулся с «кораблем пустыни». И в этом случае на больничной койке оказались два человека. 28-летний водитель и 57-летняя пассажирка были госпитализированы  в Жылыойскую районную больницу.