В Уральске 582 улицы общей протяженностью 580,9 км, из них с асфальтобетонным покрытием 199 улиц, остальные 383 - с гравийно-щебеночным и грунтовым покрытием (51% от общей протяженности дорог). - Ежегодно ведутся работы по реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - В то же время большая часть дорог с асфальтобетонным покрытием в данное время пришла в негодность и требует капитального или среднего ремонта. На данный момент подготовлены проектно-сметные документации по 37 объектам на реконструкцию, капитальный и средний ремонт дорог на общую сумму 4,6 млрд тенге. За счет социальных инвестиций КПО б.в. ведутся работы по капитальному ремонту дорог по улицам Тайманова, Алмазова, Чагано-Набережная, Садовая от улицы Маметова до улицы Шевченко. Сумма проекта 276,9 млн тенге. Также в текущем году планируется капитальный ремонт улицы Хусаинова от пр. Достык до ул. Чагано-Набережная и средний ремонт улицы Гагарина от ул. Ружейникова до конечной остановки маршрута №2 и улицы Комсомольская в п. Круглоозерное. Средства выделены по программе «Развитие регионов». - Идет ремонт автодорог на 9 улицах города, который начался в прошлом году, - рассказал градоначальник. – Общая протяженность 19 километров. Это средний ремонт улицы Датова от улицы Жамбыла до границы г. Уральска, улицы Шолохова от ул. Датова до ул. Есенжанова, реконструкция улицы Петровского от ул. Деповская до пр. Евразия, улицы Маметовой от ул. Петровского до ул. Куличева, улицы Куличева от ул. Маметовой до ул. Деповская, улицы Карева от ул. Елизарова до ул. Чагано-Набережная и реконструкция автодороги на кардиологический центр от Белой казармы до кардиологического центра. На текущий ремонт дорог выделено 105,7 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «УральскГорДорСтрой». В данное время произведены работы по текущему ямочному ремонту на 70-ти улицах города. Также в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» выделено финансирование в сумме 656,8 млн тенге на проведение работ по реконструкции Желаевской трассы на участке от 6 мкр. до АО «Желаевский КХП», общая протяженность которой составляет 4,1 км. Как считает аким, в дальнейшем это даст импульс не только развитию малого и среднего бизнеса на территории областного центра, но также создаст условия для комфортного транспортного сообщения населения города.Ремонт дорог, точнее, где он планируется в следующем году, интересовал и депутатов. - Дорог, требующих ремонта много, - сказал КУЛЬГИНОВ. – В следующем году планируем реконструкцию улицы Сарайшык, улицу Комкина - это пять километров дороги в поселок Деркул, кроме того, дорогу от международного аэропорта до улицы С.Датова. Мы включили эти улицы в план и сейчас работаем со специалистами Карачаганака в рамках социального проекта. На эти дороги необходимо порядка 1,5 миллиарда тенге. Вопрос по ремонту этих улиц поставили уже в этом году, чтобы если финансирование будет, то начать ремонт уже с весны следующего года. По словам акима города, уже утвержден ремонт дороги по улице Алматинская. Но сейчас трубопровод под этой улицей нуждается в капремонте. - На ремонт водопровода сейчас нужно 151 миллион тенге, - продолжает Алтай КУЛЬГИНОВ. – В 2014 году эти деньги будут выделены, ремонт водопровода будет проведен, и только после этого будет капитальный ремонт дороги. Делать капремонт Алматинской сейчас нецелесообразно. Также текущий ремонт ожидает и дорогу в Желаевский сельский округ. На него выделено 105 миллионов тенге.