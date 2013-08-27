Иллюстративное фото с сайта gdefon.com Иллюстративное фото с сайта gdefon.com Официальное открытие охотничьего сезона на территории Западно-Казахстанской области выпадает на первую субботу сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Охотничий сезон начинается 7 сентября, - рассказал заместитель начальника Западно-Казахстанской территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства Ерсаин ШАТИНОВ. - Охота разрешена только на закрепленных охотничьих угодьях. Охотники при себе должны иметь удостоверение с отметкой уплаты госпошлины, которая составляет 10% от МРП. Уже названы и точные даты для ведения охоты. Так, любительская охота разрешена в закрепленных охотничьих угодьях на гусей, уток, голубей с 7 сентября по 30 ноября текущего года, на куропаток - с 7 сентября по 15 ноября, на кабана и барсука охота открывается с 7 сентября по 31 декабря, на корсака, зайца и лисицу - с 1 ноября текущего года по 15 февраля 2014 года. - Напоминаем, что за нарушение правил охоты и пользования животным миром предусмотрена административная и уголовная ответственность, - подытожил специалист. Где можно охотиться - Охотничье хозяйство «Фрунзенское», закреплено за ОО «Общество охотников и рыболовов Приуралья»; - хозяйства «Чапово-Погодаево», «Зеленовское» (участки №1 и №2), закреплены за ОО «Общество охотников и рыболовов Зеленовского района ЗКО; - хозяйство «Каленовское», закреплено за ИП «Звягинцев В.А.»; - хозяйство «Бурлинское», закреплено за ОО «Общество охотников и рыболовов Бурлинского района ЗКО»; - хозяйства «Чингирлауское» и «Шанды», закреплены за ОО «Общество охотников и рыболовов Чингирлауского района ЗКО; Где купить путевки Путевки на право посещения закрепленных охотничьих угодий и разрешение на право охоты можно приобрести: - в охотничьи хозяйства «Фрунзенское», «Кировское», «Теректинское, уч. № 1», «Донгелекское» - в магазине «Арсенал», «Оружейный двор»; - в «Зеленовское», участки №1 и №2» - в п. Переметное, в офисе ТОО «АСФА»; - в «Приуральное, уч. №1» - в п. Дарьинск; - в «Кожехаровское» - в г. Уральске в кафе «Элис»; - в «Бурлинское» - в магазине «Оружейный двор»; - в «Чингирлауское» - в п. Шынгырлау, районный акимат; - в «Покатиловское» - п. Покатиловка, у егеря;