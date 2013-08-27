Министерство здравоохранения Казахстана издало постановление, запрещающее реализацию сладких газированных и энергетических напитков в средних и высших учебных заведениях республики. - Энергетические напитки - это бомба замедленного действия, - сообщил. - Эти «энергетики» в основном содержат кофеин, который имеет мощное стимулирующее и бодрящее воздействие, также применяются кофеиносодержащие добавки природного происхождения, такие как женьшень, гуарана, матеин или какие-либо другие стимуляторы, аналогичные по действию. При этом зачастую на банке напитка наличие этого наполнителя не значится. Частенько энергетическими напитками балуются подростки, наивно полагая, что это безобидный напиток, также как и безалкогольное пиво. Не бывает безалкогольного пива, также как и не бывает энергетических напитков без стимуляторов. Родителям нужно помнить о том, что эти напитки вызывают привыкание.А также еще совсем юный организм подростка подвергается огромному стрессу. У подростков начинаются проблемы с давлением, нарушается работа сердца, идет истощение нервной системы. Это только вершина айсберга всех тех заболеваний, которые в итоге сделают из здорового ребенка хроника со всяческими болезнями.