Иллюстративное фото с сайта progorod43.ru Иллюстративное фото с сайта progorod43.ru По данным пресс-службы ДВД ЗКО, вечером 24 августа из окна 4 этажа дома по улице Гагарина выпала двухлетняя девочка. Малышка телом надавила на москитную сетку и выпала. С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и травма живота» она была госпитализирована в реанимационное отделение областной детской больницы. - Состояние ребенка стабильное, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» директор областной детской больницы Арман КАЛИБЕКОВ. Малышка уже переведена из реанимации в обычную палату.