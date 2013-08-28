фото с сайта 3-sector.org фото с сайта 3-sector.org Согласно результатам онлайн-опроса Today.kz, бывший председатель совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов должен предстать перед казахстанской Фемидой, считают 66% опрошенных. О необходимости предать суду бывшего главу БТА по месту задержания, во Франции, заявили менее четверти участников опроса - 21%. Практически каждый десятый (13%) проголосовал за судебное разбирательство в соседней России. А вот за то, чтобы судить беглого казахстанского олигарха на Украине, не высказался ни один из опрошенных. Напомним, что 31 июля Аблязова арестовали во Франции, близ города Канн. Местный суд приговорил его к 40 суткам заключения. Вопрос о его экстрадиции решает суд Экс-ан-прованса. Выдачи экс-банкира добиваются Казахстан, Россия и Украина.