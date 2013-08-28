фото с сайта vseverske.info фото с сайта vseverske.info В Астане с 1 по 30 сентября 2013 года пройдет акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщает Today.kz со ссылкой на ДВД Астаны. Техническое состояние предметов вооружения будет определяться по 3 категориям. В зависимости от вида оружия и категории предусмотрена выплата денежных средств от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия. Граждане, которые добровольно принесут незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Полную информацию о размере вознаграждений можно получить на официальном сайте ДВД Астаны.