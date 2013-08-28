фото с сайта www.npr.org фото с сайта www.npr.org Казахстан призвал международное сообщество проявить по отношению к ситуации в Сирии сдержанность и не применять химическое оружие, сообщает Today.kz, со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел. "Казахстан, как страна, внесшая свой решительный вклад в дело сокращения и нераспространения оружия массового поражения, выражает крайнюю озабоченность в связи с сообщениями о вероятном применении химического оружия в Сирии. В случае подтверждения, это будет означать совершение преступления против человечества. Мы призываем Правительство Сирии обеспечить полное содействие и безопасность группе экспертов ООН, находящихся в стране для проверки сообщений о применении химического оружия. Необходимо выявить виновных и принять максимальные меры для недопущения подобных ситуаций и гибели людей в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы. Также в министерстве призвали международное сообщество проявить сдержанность, а в оценке ситуации - руководствоваться окончательными выводами экспертов ООН. "В целом, отмечаем, что продолжительный и кровопролитный конфликт в Сирии принимает крайние формы и требует своего скорейшего разрешения. Сложившаяся ситуация диктует необходимость консолидации усилий международного сообщества и сбалансированного подхода с целью прекращения насилия в Сирии", - добавили в ведомстве.