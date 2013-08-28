фото с сайта agro-new.ru фото с сайта agro-new.ru Глава государства Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область провел встречу с сельхозтоваропроизводителями региона, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт президента. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил, что традиционные поездки в северные регионы направлены на ознакомление с развитием агропромышленного комплекса и ходом уборочной кампании. "Сельское хозяйство является главным двигателем развития региона. По плану предусматривается сбор около 5 млн. тонн зерновых. Государство направляет огромные инвестиции в сельское хозяйство, поскольку для Казахстана оно обладает важнейшим экспортным потенциалом. Нам следует использовать все свои преимущества и повышать конкурентоспособность наших товаров. Почему мы вывозим сырье и при этом импортируем изделия из муки? Продовольственная безопасность подразумевает, что каждый регион должен обеспечить себя необходимыми продуктами, и все излишки готовой продукции экспортировать на внешние рынки. Мы поставили цель повысить производительность труда в сельском хозяйстве в два раза. Добиться этого и усилить роль агропромышленного комплекса мы не сможем лишь за счет зерновых культур, пока не станем сами перерабатывать и поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью, - сказал Глава государства", - сказал президент. Президент Казахстана отметил, что необходимо задействовать весь потенциал для развития высокопроизводительного аграрного сектора. Также по его мнению, в области также необходимо динамичное развитие промышленности, доля которой в валовом региональном продукте увеличивается. "Поскольку в регионе нет больших запасов полезных ископаемых, перерабатывающие отрасли, включая машиностроение, приобретают большое значение", - сказал президент. Также Нурсултан Назарбаев отметил хорошие показатели в социальном секторе, обратив внимание на вопросы водоснабжения.