Фото today.kz Фото today.kz На 2 сентября назначено начало предварительного рассмотрения ходатайства адвоката Владислава Челаха. Надзорная судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда начнет рассмотрение ходатайства Серика Сарсенова о пересмотре дела Владислава Челаха в следующий понедельник, сообщает Today.kz со ссылкой на Верхвный суд. «В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, надзорной инстанцией по результатам предварительного рассмотрения ходатайства будет разрешен вопрос о наличии либо отсутствии оснований для возбуждения производства по делу в порядке судебного надзора», - говорится в сообщении, распространенном в среду. Напомним, что Владислав Челах был осужден за убийства на погранзаставе «Арканкерген» и приговорен к пожизненному заключению. Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам и кассационная коллегия Военного суда оставили приговор без изменения.