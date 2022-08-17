- В настоящее время решение экономического суда о сносе ЖК «Коктем» вступило в законную силу. Конечно, объект будет снесен, - сообщил Кабдинов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Житель Атырау обратился в управление ГАСК с заявлением о проверке многоквартирного жилого комплекса «Гаухар» в микрорайоне Коктем. Как выяснилось, застройщик возводит дом без разрешительных документов, а целевое назначение участка вовсе не для строительства ЖК. По словам руководителя управления ГАСК Ерлана Кабдинова, на застройщика наложили штрафы на общую сумму один млн 43 тысячи тенге. Также ему выдали предписание о приостановлении строительства до устранения нарушений и получения разрешительных документов. Седьмого сентября 2021 года вынесено судебное решение об остановке строительства объекта. Застройщика это не смутило, и он продолжил строительство. Тогда ГАСК открыло повторную проверку и вновь оштрафовало застройщика на 1 млн 108 тысяч тенге. Управление подало иск в суд о сносе незаконного объекта.Между тем все квартиры в ЖК распроданы. Теперь застройщик должен за свой счёт снести комплекс и вернуть деньги горожанам.