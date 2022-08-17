- Уполномоченные по правам ребёнка будут иметь беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения. Отметим, что уполномоченные по правам ребенка будут работать на общественных началах, - информировали в ведомстве.

В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что теперь в каждой области будет свой уполномоченный, к которому за помощью могут обратиться как дети, так и родители. Они будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребёнка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.Основные критерии при отборе региональных уполномоченных по правам ребенка – это опыт работы кандидата в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность. При назначении также учитывается, какой вклад внес претендент по защите прав детей. Это должны быть уважаемые и признаваемые в регионе лица, имеющие опыт по защите прав детей, и лица со своей позицией, отметили в министерстве.