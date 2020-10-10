Вам может быть интересно
Синоптики обещают осадки в ЗКО 16 февраля
Синоптики прогнозируют небольшой снег и дождь.
В Актау мужчина получил штраф за использование полицейской формы в рекламе
Ему назначили штраф в размере 21 625 тенге.
Где планируют построить мост в микрорайон Акжайык в Уральске
Рассматривали три варианта и остановились на участке рядом с рыбцехом.
В Уральск высадят 510 гектаров зелёных насаждений
В план входит и озеленение придомовых территорий.
ҰБТ-да 320 талапкер ереже бұзған
Қысқы ҰБТ-да ең жоғарғы балл 138-ді құраған.
Корректировка Генплана Уральска: названы основные направления развития
В городе собираются развивать не только инфраструктуру и промышленность, но и туристические зоны отдыха.
Пособия на более чем 56 млрд тенге получили многодетные семьи Казахстана
Отдельные выплаты также получили матери героини.
Корректировка Генплана Уральска: дачное общество «Зачаганский» переводится в жилую зону
Об этом стало известно в ходе обсуждения генплана города.
Пенсионер из Уральска купил мотоцикл и не смог доехать до гаража
Суд встал на сторону покупателя.