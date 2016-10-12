Прибраться в квартире Людмиле СТРАТОВОЙ помогут волонтеры и социальные работники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела занятости и социальных программ Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, комиссия уже обследовала жилищные условия пенсионерки. - Комиссия из нашего отдела уже выезжала к бабушке. Со слов соседей, Людмила СТРАТОВА состоит на учете в психдиспансере. Сейчас мы готовим запрос, чтобы узнать, так ли это. Если бабушка действительно состоит на учете как душевнобольная, то мы не сможем ей никак помочь, кроме выделения соцработников для уборки квартир. Если же информация о болезни не подтвердится, то мы закрепим за ней специалиста, который будет постоянно помогать женщине по дому. У нас в этом районе обслуживаются три бабушки, но почему-то про СТРАТОВУ мы ни разу не слышали, - пояснила Айгуль ТУКЕШЕВА. Напомним, в Уральске одинокая 77-летняя пенсионерка живет в квартире одна, где нет ни света, ни воды. Бабушка в последние несколько дней не может встать с кровати из-за того, что долгое время не кушала. вартира, где живет одинокая пенсионерка, находится в устрашающем состоянии. На стенах нет обоев, двери, которые были установлены еще в 80-х годах, когда Людмила СТРАТОВА получила эту жилплощадь, давно рассохлись и не держат тепло. Такая же ситуация и со стеклами на окнах. Из мебели у пенсионерки, кроме матраца, есть еще пару старых сломанных шкафов  и раскладушка. Холодильник отключен, потому что нет электричества. - У меня нет ни света, ни воды, хорошо хоть, отопление дали 11 октября, а то так бы замерзла совсем. В квартире гуляет ветер. Видите, я стекло в балконной двери ватой заткнула, чтобы теплый воздух не выдувало, - пояснила Людмила СТРАТОВА. - В 1999 году умерла моя мама, и я осталась одна. Дети тоже умерли, но есть родственники, которые живут далеко, не в Казахстане. Там у меня брат и сестра, они, наверное, даже не знают, что я до сих пор жива. Ко мне приходят врачи, смотрят и опять уходят. Говорят: ты, бабушка, здоровая. А я не могу кушать ни хлеб, ни другую твердую пищу, желудок не принимает. У меня пищевод больной, могу только кефир пить и супы кушать, а готовить мне их кто будет? Так и лежу здесь одна. Сейчас Любовь СТРАТОВА остается лежать в своей грязной и холодной квартире одна, в ожидании, что соседка, обещавшая ей помогать, придет и накормит ее.  