Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, судебный процесс в отношении Кулекбаева будет проходить в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Руслан Кулекбаев обвиняется в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также в покушении на убийство трех граждан. "Межведомственной следственной группой Генеральной прокуратуры Республики Казахстан под руководством специального прокурора завершено досудебное расследование по уголовному делу по факту террористического акта в городе Алматы, имевшего место 18 июля 2016 года. С первых дней расследования прокурором города для эффективного осуществления надзора создана группа процессуальных прокуроров, под руководством которых обеспечено завершение расследования в кратчайший срок", - сообщили в прокуратуре Алматы. По данным прокуроров, вместе с Кулекбаевым перед судом предстанут еще пять человек - подельники стрелка. "Вместе с Кулекбаевым Р. преданы суду Лю Р., Сапарбеков Ж., Асембекулы Д., Кусайнов Е., Әбдімомын Н., которые обвиняются в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя М. совместно с Кулекбаевым Р. (п.2 ч.4 ст.192 УК)", - проинформировали в прокуратуре. Следственной группой проведено 57 судебных экспертиз и исследований, допрошено более 200 свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего. Объем материалов дела составил порядка 60 томов. Напомним, 18 июля в Алматы произошло нападение на районное управление внутренних дел и здание Департамента КНБ. По информации правоохранительных органов, перестрелка происходила как минимум в трех местах: в здании Алмалинского районного управления внутренних дел на Карасай батыра - Досмухамедова, в здании Департамента КНБ на Абая - Байзакова и на пересечении улиц Толе би - Абылай хана. В результате перестрелки погибли несколько сотрудников правоохранительных органов, а также пограничник и пенсионер МВД.