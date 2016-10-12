Фото из архива "МГ" В отношении главного археолога ЗКО проводится доследственная проверка по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". На время расследования суд принял решение оставить СДЫКОВА под домашним арестом. В департаменте национального бюро по противодействию коррупции ЗКО информацию об аресте подтвердили. Однако другие подробности дела комментировать отказались. Мурат СДЫКОВ является директором центра истории и археологии управления культуры, архивов и документации ЗКО.