- Несмотря на неоднократные предупреждения, самым частым правонарушением является переход проезжей части в неустановленных местах. Также наиболее распространён выброс мусора в неустановленных местах, - пояснил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил заместитель начальника центра оперативного управления ЗКО Александр Плешаков, только за одну неделю с помощью камер видеонаблюдения выявили 267 административных правонарушений. Из них, 25 случаев мелкого хулиганства, 23 - распитие спиртных напитков в общественных местах, 217 - нарушение ПДД и два других правонарушения.С начала этого года с помощью камер выявили 9 528 административных правонарушений. Из них, 1 498 - мелкое хулиганство, 762 - распитие спиртных напитков в общественных местах, 7 152 - нарушение ПДД и 116 иных правонарушений.