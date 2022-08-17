Сам Телибеков уверяет, что избили его, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
15 августа общественный деятель и руководитель Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков написал в Facebook, что к нему в дом ворвались неизвестные люди, оскорбляли его и пытались отобрать дочь.
- На глазах ребёнка хулиганы избивали, оскорбляли и унижали её отца. Девочка получила тяжёлую психологическую травму. Надеюсь, что руководство отдела полиции Ауэзовского района примет все меры для объективного расследования, - написал Телибеков.
На следующий день в сети появилось подруги жены Телибекова. Елена Ким рассказала свою версию произошедшего. По её словам, общественный деятель регулярно избивает супругу.
- Чеканова Екатерина (супруга) позвонила мне и попросила помощи. Сказала, что Телибеков избил её и связь прервалась. Опасаясь за жизнь своей близкой подруги, я стала звонить снова на её номер, но он уже был отключён. Я знала, где она живет и поехала со своей мамой к ним домой. Когда мы приехали, в домофон никто не отвечал. Екатерина услышала мой голос на улице и выкрикнула в окно, что Телибеков её избил и удерживает насильно дома. Я со своей мамой выкрикнула ему, чтобы он немедленно открыл дверь. Мы зашли в подъезд и он сам открыл входную дверь. Увидев состояние своей подруги, я была повергнута в шок. Она была в кровоподтёках, вся в истерике, их дочь Наргиза (10 лет) была настолько напугана, заплаканная и забита, что, увидев это всё, моя мама стала кричать на Мурата и попросила выпустить Екатерину и ребёнка из квартиры. Он ударил меня в живот и ударил несколько раз мою маму, - вспоминает Елена.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, по производство по делу ведёт управление Ауэзовского района. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято решение.
