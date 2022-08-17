- Эта информация не соответствует действительности. Для якобы оказания материальной помощи неизвестные просят снять с ареста счета и погасить задолженность (во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками). После того, как гражданин снимает арест со счёта для получения обещаемой материальной помощи, неизвестные лица ссылаются на технические неполадки и невозможность оказания помощи, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что неизвестные стали звонить казахстанцам под видом сотрудников ведомства. Они обещают социальную помощь в виде денежных выплат от 500 тысяч до миллиона тенге.Граждан просят не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.