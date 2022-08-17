Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя руководителя управления образования ЗКО Светланы Темиргалиевой, в прошлом учебном году количество учителей в государственных школах составило более 15 тысяч человек. На сегодня в школах области не хватает 210 педагогов. Преобладает потребность в учителях русского языка и литературы в казахской школе, математики, начальных классов, английского языка и воспитателей с русским языком обучения, педагогов-психологов, логопедов, дефектологов. Молодых специалистов отбирают на основе конкурса. Кроме этого, в 2022 году проведена ротация 70 директоров организаций образования, в том числе 28 директоров школ.