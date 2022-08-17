- Куда наши дети пойдут учиться? На носу первое сентября, никто не начинает делать ремонт здания школы. Почему власти не следят за этим вопросом, - сказала мама школьника из села Базартобе.

- Договор на ремонт здания школы был заключен в июле этого года. Четвёртого августа получен талон о начале работ. В настоящий момент подрядчиком ТОО «Град Строй Сервис» ведутся демонтажные работы, - пояснила Светлана Темиргалиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» обратились обеспокоенные родители школьников из села Базартобе Акжаикского района. В сельской школе первого августа должен был начаться ремонт. Однако на деле, никто «не шевелится».Журналисты задали этот вопрос заместителю руководителя управления образования ЗКО Светлане Темиргалиевой.К слову, капитальный ремонт обойдется в 369 миллионов тенге. Между тем в этом году выделили деньги на капитальный ремонт 19 объектов образования (14 школ, два колледжа, один интернат и учреждение дополнительного образования), из них в рамках программы «Ауыл-ел бесігі» выделено 3,6 миллиардов тенге на 14 объектов, из местного бюджета 491,6 миллионов тенге на пять объектов образования.