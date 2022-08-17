Эксперты ответили, стоит ли переводить прохожим деньги взамен на наличку
Вы можете стать соучастником преступления, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Жительница Медеуского района Алматы рассказала редакции «МГ» о странной женщине, которая просит каждого прохожего сделать перевод, а взамен отдаёт наличные. При чём с этой просьбой к жителям она обращается каждый день.
- Я не могу утверждать, но после того, как я первый раз согласилась, мне стали звонить кибер-мошенники. Последний раз якобы полковник из «Астанинского ДВД». Явно иностранцы, у нас и ДВД нет, и Астану переименовали, - рассказывает женщина.
В ходе брифинга в РСК Алматы мы попросили экспертов прокомментировать этот случай.
Начальник управления криминальной полиции Куатбек Науатов посоветовал казахстанцам не делать никаких переводов незнакомцам.
- Лучше отказать. И если обнаружили новую схему мошенничества, незамедлительно звоните в 102, - сказал Науатов.
Представитель пресс-службы агентства по регулированию и развитию финансового рынка Алматы Дмитрий Акмаев предположил две возможные схемы, которые «разыгрывает» такой просящий.
- Это может связано с использованием маркет-плейсов. Вы делаете перечисление, а мошенник пытается выдать это за вид товара. И если что-то пойдёт не так с товаром, то обращаться уже будут к вам, как в продавцу или покупателю. И вы уже становитесь соучастником, - объяснил Акмаев.
Возможна и другая схема - делая перевод, получатель знает ваш номер и личные данные (фамилия, или фамилия и имя) и пополняет этой информацией базу данных для телефонных мошенников.
Спикер также настоятельно рекомендует не делать незнакомцам никаких переводов. Даже если человек говорит, что ему нужно что-то оплатить, то в городе всегда много банкоматов и платёжных терминалов, а значит в помощи он не нуждается.
