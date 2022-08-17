- Я не могу утверждать, но после того, как я первый раз согласилась, мне стали звонить кибер-мошенники. Последний раз якобы полковник из «Астанинского ДВД». Явно иностранцы, у нас и ДВД нет, и Астану переименовали, - рассказывает женщина.

- Лучше отказать. И если обнаружили новую схему мошенничества, незамедлительно звоните в 102, - сказал Науатов.

- Это может связано с использованием маркет-плейсов. Вы делаете перечисление, а мошенник пытается выдать это за вид товара. И если что-то пойдёт не так с товаром, то обращаться уже будут к вам, как в продавцу или покупателю. И вы уже становитесь соучастником, - объяснил Акмаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница Медеуского района Алматы рассказала редакции «МГ» о странной женщине, которая просит каждого прохожего сделать перевод, а взамен отдаёт наличные. При чём с этой просьбой к жителям она обращается каждый день.В ходе брифинга в РСК Алматы мы попросили экспертов прокомментировать этот случай. Начальник управления криминальной полиции Куатбек Науатов посоветовал казахстанцам не делать никаких переводов незнакомцам.Представитель пресс-службы агентства по регулированию и развитию финансового рынка Алматы Дмитрий Акмаев предположил две возможные схемы, которые «разыгрывает» такой просящий.Возможна и другая схема - делая перевод, получатель знает ваш номер и личные данные (фамилия, или фамилия и имя) и пополняет этой информацией базу данных для телефонных мошенников. Спикер также настоятельно рекомендует не делать незнакомцам никаких переводов. Даже если человек говорит, что ему нужно что-то оплатить, то в городе всегда много банкоматов и платёжных терминалов, а значит в помощи он не нуждается.