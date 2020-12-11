приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий; частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа; строительство индивидуального жилого дома и (или) приобретение земельного участка (с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство); внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома и (или) на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта. пополнение вклада по договору о жилищных строительных сбережениях в целях получения предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа. Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.Рефинансированию подлежат жилищные ипотечные займы, полученные в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство). Средства вклада в жилищные строительные сбережения, сформированные за счет пенсионных выплат, могут быть использованы исключительно на цели, предусмотренные настоящим подпунктом. частичное/полное погашение задолженности (сумма основного долга, в том числе просроченного основного долга, начисленного вознаграждения, в том числе просроченного начисленного вознаграждения, пени и штрафов) по ипотечному жилищному займу, предварительному жилищному займу, промежуточному жилищному займу, жилищному займу, полученному на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома и (или) на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа, ранее полученного на цели, предусмотренные настоящим подпунктом. уступка супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя принадлежащих им единовременных пенсионных выплат в пользу получателя для улучшения жилищных условий. В данном случае пенсионные выплаты супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя зачисляются на специальный счет получателя, который может использовать их исключительно на цели, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) настоящего пункта.

Публичное обсуждение продлится до 22 декабря 2020 года. На сайте "Открытые НПА" возможна публикация вопросов и предложений. В рамках правил единовременные пенсионные выплаты могут быть использованы, в том числе с собственными и (или) заемными средствами, в целях проведения мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан, под которыми понимаются:В случаях приобретения/строительства недвижимости, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, получатель может использовать единовременные пенсионные выплаты только для окончательного расчета за приобретаемую/строящуюся недвижимость (при приобретении/строительства недвижимости за счет нескольких источников средств (единовременных пенсионных выплат, собственных и (или) иных средств), единовременные пенсионные выплаты могут использоваться после совершения всех платежей за счет собственных и (или) иных средств). Условие, предусмотренное настоящим пунктом правил, не распространяется на приобретение/строительство недвижимости путем оформления ипотечного жилищного займа, предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, а также на частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа. Частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупасогласно законодательству Республики Казахстан. При этом, получатели могут использовать единовременные пенсионные выплаты на частичную оплату договора аренды с правом выкупа. Приобретение получателями жилища путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве может осуществляться в многоквартирных жилых домах,Получатели в пределах своих пенсионных накоплений могут использовать единовременные пенсионные выплаты, предусмотренных настоящими правилами. Не допускается приобретение недвижимости, у своих близких родственников. Ограничение, указанное в части первой настоящего пункта относится к вновь приобретаемой недвижимости, а также к недвижимости, приобретаемой после 1 января 2021 года за счет ипотечного жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается или рефинансируется за счет единовременных пенсионных выплат, а также за счет предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается за счет единовременных пенсионных выплат. Получателис даты регистрации на нее прав собственности в уполномоченном органе по регистрации прав на недвижимое имущество, которая: приобретена/построена с использованием единовременных пенсионных выплат; приобретена/построена за счет ипотечного жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается или рефинансируется за счет единовременных пенсионных выплат (за исключением недвижимости, приобретенной/построенной до 1 января 2021 года); приобретена/построена за счет предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа, задолженность по которому частично/полностью погашается за счет единовременных пенсионных выплат (за исключением недвижимости, приобретенной/построенной до 1 января 2021 года). 1 сентября Президент Казахстана Касым-ЖомартТокаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений.