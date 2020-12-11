- приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий;
- частичное/полное погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;
- строительство индивидуального жилого дома и (или) приобретение земельного участка (с целевым назначением - индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство);
- внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома и (или) на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу ипотечного жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.
- пополнение вклада по договору о жилищных строительных сбережениях в целях получения предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа. Допускается в рамках одного договора банковского займа осуществлять выдачу предварительного жилищного займа, промежуточного жилищного займа, жилищного займа на приобретение жилища и проведения его ремонта.Рефинансированию подлежат жилищные ипотечные займы, полученные в банках второго уровня, ипотечных организациях на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство). Средства вклада в жилищные строительные сбережения, сформированные за счет пенсионных выплат, могут быть использованы исключительно на цели, предусмотренные настоящим подпунктом.
- частичное/полное погашение задолженности (сумма основного долга, в том числе просроченного основного долга, начисленного вознаграждения, в том числе просроченного начисленного вознаграждения, пени и штрафов) по ипотечному жилищному займу, предварительному жилищному займу, промежуточному жилищному займу, жилищному займу, полученному на приобретение жилища, в том числе путем оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки, обмена жилища с целью улучшения жилищных условий, ремонт жилища, строительство индивидуального жилого дома и (или) на приобретение земельного участка (с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), а также на цели рефинансирования ипотечного жилищного займа, ранее полученного на цели, предусмотренные настоящим подпунктом.
- уступка супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя принадлежащих им единовременных пенсионных выплат в пользу получателя для улучшения жилищных условий. В данном случае пенсионные выплаты супруга (супруги) получателя, близких родственников получателя зачисляются на специальный счет получателя, который может использовать их исключительно на цели, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) настоящего пункта.
