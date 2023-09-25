— Подозреваемый в совершении указанного преступления – гражданин 2004 года рождения (то есть всего 16 лет старше ребёнка — прим. автора) задержан и водворён в изолятор временного содержания, — сообщили в ведомстве.

— Участковый вызвал маму, выслушал, поверил её словам, что заявление отца не соответствует действительности. Он не перепроверил, и не поставил в известность уполномоченные органы. В отношении участкового заведено уголовное дело. Также в ходе следствия будет установлена ответственность мамы, бабушки со стороны мамы и брата, — написала она в Facebook.

О трагедии в социальныхсообщила глава фонда «#НеМолчиKZ» Дина Тансари. По её данным, погиб четырёхлетний ребёнок. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Преступление произошло в Наурызбайском районе.Ход расследования дела взят на особый контроль руководства департамента. Уполномоченная по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева заявила, что месяц назад отец погибшего писал заявление о жестоком обращении. И указал, что ребёнка избивал сожитель матери.