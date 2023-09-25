По данным департамента полиции ЗКО, авария произошла сегодня, 25 сентября, в 9:30. 53-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте напротив рынка «Алтын Алма». 52-летний водитель за рулем КамАЗа наехал на нее. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Она скончалась во время операции.