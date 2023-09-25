В редакцию «МГ» обратились родителей детей, которые посещают сад №47 «Байтерек»,  расположенный в районе Старого аэропорта. Они рассказали, что уже обращались с жалобами на детское питание в прокуратуру и департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, были на приёме граждан у акима. Но никаких улучшений они не заметили.

Сегодня, 25 сентября, родители, приводя детей в сад, почувствовали невыносимый запах. По словам одной из родительниц, в кастрюле на кухне кипел «синий бульон». 

Заведующая садом «Байтерек» Тоян Мукатова сказала, что такой случай в их саду впервые.

— Сегодня утром пришла в сад, почуяла запах. Пошла на кухню. Положили другое. Завсклад вытащила мясо и положила размораживаться в холодильник, в котором хранятся яйца. Этот холодильник морозит слабо. Повар положила его варить. Я поговорила с ними, взяла объяснительные, сделал выговор кладовщику и всем поварам. Позже составили акт о порче продуктов. Испортилось около 30 килограммов мяса, — рассказала Тоян Мукатова.

Родитель одного из воспитанников Сауле Имашева считает, что испорченные продукты дают детям не в первый раз. 

— У моего сына в субботу повысилась температура и её невозможно было сбить, жидкий стул, слабость, — говорит Имашева.

На это заведующая ответила, что в ДСЭК ей сообщили, что сейчас в регионе циркулирует инфекция, сопровождающаяся поносом и рвотой.

Обеспокоенные родители утверждают, что при обращении в санэпидконтроль им отвечают, что смогут провести проверку только в случае отравления ребёнка.

Родители в целом недовольны организацией питания. По их словам, детям дают кефир на дне стакана, вместо целого банана ребёнок получает треть, а хлеб подают без масла. Малыши приходят домой голодными. 

Заведующая рассказала, что сад посещают 420 детей. За посещение старшей группы родители платят 18 тысяч тенге в месяц, младшей — 16 тысяч тенге. 

Сейчас родители требуют снять с должностей заведующую, завскладом, медика, бухгалтера и повара. 

В управлении образования Уральска сообщили, что сейчас в саду находятся сотрудники ведомства. После принятия всех жалоб от родителей, решат вопрос с проверкой. В пресс-службу департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО корреспонденту «МГ» дозвониться не удалось.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА. Тоян Мукатова.