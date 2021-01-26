Сегодня, 26 января, в ходе заседания оперативного штаба аким ЗКО Гали Искалиев попросил управление предпринимательства обсудить с теми предпринимателями, кто пострадал от последствий пандемии (владельцами общепита, кафе и ресторанов), о том, чем им может помочь государство. - Если владельцы кафе и ресторанов для себя приняли решение, что после пандемии перспективы работы ресторана или кафе нет, то государство может предложить использовать их здания, взять в аренду их помещения и платить фиксированную плату. Мы в этих помещениях будем открывать необходимые для государства объекты: спортзалы и кружки. Или второй вариант, когда предприниматели сами будут открывать эти спортзалы или кружки и получать от этого коммерческий доход. Мы, как государство можем обеспечить какую-то часть доходов за счет госзаказа. И третий вариант, управление предпринимательства должно подсказать им, какие виды производства для города и области нужны, и помочь им открыть эти производства на базе своих помещений, помочь консультациями, с обучением и подготовкой бизнес-плана, льготным кредитованием, - пояснил Гали Искалиев. После этого он предложил помощь, сотрудникам, которые были сокращены в период пандемии. - Управлению занятности населения тоже необходимо в течение недели таких сотрудников пригласить в чаты или провести вебинары, чтобы наши люди, которые попали под сокращение видели, какие есть у государства направления, и по которым они могли бы найти себе работу. Есть бесплатные краткосрочные курсы, на которых можем обучать новым профессиям или же повысить квалификацию, есть гранты, которые выдаем на начало бизнеса, есть биржа труда, которая помогает найти новую работу, но я так вижу, что не все знают о таких услугах, - заключил он. После чего, дал аким ЗКО дал поручения руководителям управлений, решить вопрос в течение недели, как можно помочь пострадавшим от коронавируса. Напомним, на днях в здании ТРЦ City Center собрались десятки рестораторов города Уральск. Все они возмущены ограничительными мерами, которые прописаны в последнем постановлении главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева, которое вступает в силу с 25 января. Тогда они заявили, что им приходится работать в убыток.