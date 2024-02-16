По словам вице-министра промышленности и строительства Тимура Карагойшина, в реконструкции и строительстве КОС нуждаются 69 городов из 89. Восемь проектов уже получили 20 млрд тенге из республиканского бюджета, передаёт Orda.kz.

Сегодня необходимо реализовать ещё 61 проект на предварительную сумму 878 млрд тенге:

восемь проектов на сумму порядка 200 млрд тенге за счёт займов международных финансовых организаций под государственную гарантию;

28 проектов за счёт средств республиканского бюджета на предварительную сумму 346 млрд тенге;

один проект на 16 млрд тенге в Конаеве планируется реализовать по механизму ГЧП;

24 проекта за счёт средств ЕНПФ через НУХ «Байтерек» на сумму 316 млрд тенге.

Касаемо использования пенсионных накоплений, Тимур Карагойшин отметил, что решение приняли на госкомиссии по вопросам модернизации экономики, по итогам которой акиматам поручили разработать проектную документацию.

– В целях утверждения механизма облигационных займов на сегодняшний день ведется работа по внесению изменений в Бюджетный кодекс с целью выпуска облигаций акиматов на реализацию проектов КОС. Законопроект находится на рассмотрении в Сенате. Из 24-х только один проект КОС в Алматы находится на этапе прохождения экспертизы, ещё четыре (Есик, Каратау, Кульсары и Жанатас) на стадии завершения и по 13 проектам (Туркестан, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Кокшетау, Аксай, Щучинск, Атбасар, Аягоз, Шахтинск, Жанаозен, Кентау и Лисаковск) осуществляется разработка проектной документации, — резюмировал вице-министр.

Напомним, недавно стало известно, что из ЕНПФ изымут 173 млрд тенге на различные транспортные проекты. В частности, на эти средства планируется закупить новые пассажирские и грузовые вагоны КТЖ.