Ринат Измуханов проживает в доме 19A по проспекту Сатпаева много лет. Отмечает, что проблемы с канализацией для них - не новость. Видимо, КНС построена с недоработками. Но этой зимой большие осадки сделали свое дело: талые воды затекают со всей улицы к ним в канализацию и в итоге фекалии буквально плавают на улице и в подвале.

Все выливается, улицу топит, все парит! Топит не только с самой трубы, так как эта КНС не справляется, но и по траншеям, где трубы лежат, - говорит Ринат. - Чувствуете запах фекалий? Все чернеет, в подъезде вонь страшная.

Жители дома понимают: топит город со всех сторон.

Но у нас центральный проспект. Сейчас воды канализационной много уже в подвале, - показывают жители на лестницу, ведущую на первый этаж, и видим, как сквозь нее просачивается пар от канализации. - Еще немного и все фекалии пойдут на рядом расположенную детскую площадку!

К тому же жильцы злополучного дома вторые сутки сидят без электричества.

У нас электропитание проходит здесь, - показывает Ринат на подвал. - Щит и основной кабель идет по подвалу через все подъезды, там несколько фаз. Одну фазу выбило. А электрики говорят - мы в подвал с деръмом не пойдем.

Жители дома сейчас видят один выход: властям необходимо привлечь людей со спецсредствами и в гидрокостюмах, выкачать воду из подвала и подключить электричество.

Нам не под силу самостоятельно убрать воду из подвала, которая со всей улицы к нам затекает. Без помощи акимата - никак, - говорит представитель ОСИ Татьяна Васильевна. - Но это и не работа ОСИ осушать колодцы с Кулманова. Это работа ЖКХ по Атырау. А те не справляются. Пока эти колодцы полные и наш подвал тоже. А вода в подвал течёт с колодцев по ул.Кулманова. Это замкнутый круг и это все работа ЖКХ, куда входит и работа "Су Арнасы". Город тонет, не хватает техники и бригад. Если бы с колодцев ул. Кулманова к нам бесконечно не текли бы грязные воды, ОСИ в обычном режиме давно смогли бы откачать её. Как это всегда и было. Но сейчас ситуация сложная. Воду откачивают, а она снова прибывает. Теперь чужая проблема стала проблемой нашего дома.

Между тем, ситуацию нашему порталу в "Атырау облысы су арнасы" прокомментировали так: "Сообщаем, что центральные линии Канализационной сети (КНС) №18 в районе Сатпаева 19 и 19а на данный момент испытывают значительную нагрузку. Это вызвано увеличением объемов сточных вод и сбросов в систему. Мы прилагаем все усилия для нормализации ситуации и обеспечения бесперебойной работы канализационного стока".

А знаете еще что обидно: знакомый в ТШО работает, у них тут неподалеку офис. Так вот, там тоже канализация на улице разлилась и их домой отпустили - мол, этим дышать нельзя. А на наши жалобы ни одна служба не среагировала, хотя в нашем доме проживает человек 300 и вот уже который день мы это все вдыхаем, - сетуют жители дома.

Лина ОЙЛОВА

Фото автора