Не того заключённого освободили по ошибке из СИЗО в Атырау

В следственном изоляторе Атырауской области произошёл курьезный случай: на свободу вышел не тот арестант, чей срок подошёл к концу. Об этом сообщается на сайте «Ак Жайык».

По данным источников, причиной стала путаница из-за совпадения фамилий. При оформлении документов на освобождение, в них оказались сведения о другом человеке. Бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО, после этого «счастливчик» покинул изолятор. Правда, освобождение длилось недолго: когда сотрудники обнаружили ошибку, мужчину вернули обратно.

— Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО. На место прибыли полиция, прокуратура и КНБ, — сообщил источник.

В пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области сообщили, что в результате допущенной сотрудником ошибки был оформлен документ на преждевременное освобождение осуждённого. Факт нарушения своевременно выявлен и пресечён. Сейчас осуждённый находится в исправительном учреждении.