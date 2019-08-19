Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, спасатели начали поисковые работы 19 августа в 17.00. - Несовершеннолетний утонул на реке Чаган, в районе станции юных натуралистов. На месте работали трое спасателей, одно плавсредство и одна единица техники. В 18.08 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело мальчика, который купался в неразрешенном месте и утонул при неизвестных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.