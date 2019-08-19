Илдюстративное фото из архива "МГ" 19 августа во время отправки поезда Алматы-Актобе машинист наехал на женщину. Известно, что она - работница станции, жительница города Шалкар, ей 33 года. Как сообщили «МГ» на станции Шалкар, один из очевидцев рассказал, что женщина стояла на платформе между путями, и когда поезд тронулся, прыгнула под движущийся состав. Пострадавшую доставили в районную больницу, ей ампутировали обе ноги выше колена. Женщина замужем, у нее трое детей. Авария произошла утром, когда работница станции вышла с ночной смены. Идет расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.