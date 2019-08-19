Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, среди эвакуированных были четверо детей. – 19 августа в 17.00 в Уральске в девятиэтажном жилом доме по улице С.Датова в квартире, расположенной на пятом этаже, горела оконная рама. Пожарные эвакуировали 20 человек, среди которых четверо детей, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что на месте ЧП работали семь пожарных и две единицы техники. Фото предоставлено начальником управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерланом Турегелдиевым