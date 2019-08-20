Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно приказу МОН, определены следующие даты: 1) начало 2019 - 2020 учебного года - 1 сентября 2019 года; 2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-11-х (12) классах - 34 учебные недели; - осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября включительно (семь дней); - зимние - с 30 декабря по 8 января включительно (10 дней); - весенние - с 21 марта по 2 апреля включительно (13 дней). В первых классах дополнительные каникулы - с 3 по 9 февраля включительно (семь дней). Таким образом, учебный год начинается 1 сентября 2019 года и завершается 25 мая 2020 года.