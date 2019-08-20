Как сообщалось ранее, с 1 сентября в Атырау на общественном транспорте вводится дифференцированный тариф. Те, кто приобрел карты оплаты и пополнил их, будут ездить как и прежде по 80 тенге за одну поездку, кто пожелает оплачивать наличкой, заплатят 150 тенге. Между тем, сейчас в Атырау можно наблюдать ажиотаж, связанный с проездными картами: люди не знают, где купить и людям не объясняют - когда и зачем приобретать. - Вчера попросила продать проездной, сказали закончились в 11.05, проездных у них нет, касса не работает, - говорит атыраучанка Надежда Красота. - Второй день не могу купить карту проезда. В автобусах нет, в рк-теле в коктеме нет. Приехала со стройконторы на конечку авангарда и здесь нет, ни у диспетчеров ни у кондукторов (обошла порядка 10 автобусов). Говорят утром кондукторы получают на продажу 10 карт. Но после обеда этих карт уже нет. Бардак!!! Зачем внедряют систему если не могут обеспечивать наличие карт для продажи?- сетует Маржан Умиталиева в "Книге жалоб и предложений" соцсети Facebook. - Казпочта не в курсе. Для пенсионеров еще не решили как будут платить... Так мне кондуктора сказали, - пишет там же другая атыраучанка Роза Токпакова. Однако, судя по информации акимата, всё в порядке с приобретением проездных карт: по словам директора КГУ "Смарт Атырау" Адильбека Танкиева, только за последние три дня жители Атырау приобрели около 15 тысяч smart-карт, предназначенных для оплаты проезда через считывающие мобильные устройства. - Мы рады, что горожане проявляют сознательность, заранее приобретая проездные. Таким образом, мы избежим создания ажиотажа перед началом учебного года, - рассказал Адильбек Танкиев. Отметим, что жители Атырау, пользующиеся услугами общественного транспорта, могут приобрести проездные карты во всех точках продаж "RK-tell", а также во всех филиалах АО "Казпочта". - Кроме того, для удобства горожан smart-карты будут продаваться в "теплых" остановках. Там же мы будем оформлять и индивидуальные проездные для льготных категорий граждан, - пояснил Адильбек Танкиев. Пополнять счет smart-карт горожане смогут через Qiwi-кошелек, у кондукторов, а также в КГУ "Смарт Атырау" по адресу: ул. Тюлебаева, 44.