Сапарбаев Бердибек Машбекович - родился 9 февраля 1953 года в селе Бесарык Яныкурганского района (Жанакорганский) Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 г. рабочим совхоза «Задаринский». В 1977 г. окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист. После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс. В период с 1977 по 1988 гг. работал в Министерстве финансов Казахской ССР. Сначала экономистом, затем старшим экономистом, ведущим, главным экономистом, заместителем начальника отдела. С 1988 по 1994 гг. — начальник планово-финансового управления, начальник ГлавПЭУ, заместитель министра образования РК. Около года занимал должность заместителя заведующего отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров РК. С 1994 по 1995 гг. — заместитель заведующего, затем заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты Управления делами Кабинета Министров РК. С марта по сентябрь 1995 г. — руководитель Аппарата Кабинета Министров РК. В сентябре 1995 года назначен акимом Кызылординской области. С июля 1999 г. по август 2002 г. — аким Южно-Казахстанской области. В 2002 г. переходит председателем Агентства таможенного контроля РК, затем вице-министром финансов — председателем Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. С 2006 по 2007 гг. — заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра — Представитель Правительства в Парламенте РК. С февраля по август 2007 г. — вице-министр экономики и бюджетного планирования. С августа 2007 г. назначен на пост министра труда и социальной защиты населения. С 4 марта 2009 г. по 11 ноября 2014 г. — аким Восточно-Казахстанской области. 11 ноября 2014 г. Указом Главы государства назначен Заместителем Премьер-Министра. 11 сентября 2015 г. Указом Президента назначен акимом Актюбинской области. 25 февраля 2019 года Указом Президента назначен министром труда и социальной защиты РК

Фото из архива "МГ" Сегодня, 20 августа, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности заместителя премьер-министра Гульшару Абдыкалыкову в связи с переходом на другую работу. Вместо нее вице-премьером назначен Бердибек Сапарбаев, который до сегодняшнего дня занимал должность министра труда и социальной защиты населения Казахстана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.