— Воспитание детей и подростков в сфере правопорядка и общественной безопасности — одна из их главных задач. Это и есть основная цель нашей акции. Мы хотим, чтобы дети знали, что полиция — это их друг и защитник. Мы хотели показать, что полицейские - это люди, которым дети могут доверять, обращаться за помощью и советом. Мы также подчеркнули важность правил безопасности, которые помогут нашим детям сохранить жизнь и здоровье, — подчеркнул начальник Алматинской академии МВД Айдар Сайтбеков.

Полицейские Алматинской академии МВД и департамента города посетили более 200 школ и провели уроки по безопасности. Стражи порядка приняли участие в торжественной линейке и поприветствовали школьников. Стражи порядки подарили учащимся 31 тысячу тематических раскрасок.Полицейские также рассказали детям о том, как правильно переходить дорогу, как обращаться с незнакомыми людьми, как предотвращать домашние несчастные случаи и как вести себя в случае пожара или других ЧС.