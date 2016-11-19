Иллюстративное фото из архива "МГ"5 Трагедия произошла в Жангалинском районе ЗКО. Мужчины возвращались домой, но их машина сломалась прямо на дороге. Отец и сын вышли на обочину дороги, чтобы отремонтировать авто. В этот момент их сбил автомобиль «ВАЗ 2109». Виновный водитель в настоящее время задержан. Возбуждено уголовное дело. Отец и сын попали в районную больницу в тяжелом состоянии. - Сразу же для спасения жизни одному пациенту сделали ампутацию ноги на уровне левого бедра, также у него были травмы грудной клетки. Второму пациенту были установлены внешние фиксаторы. После стабилизации состояния больные были переведены в областную больницу. Здесь они находились в реанимации, проводилось лечение и выведение из шокового состояния. К сожалению, у второго пациента также было размозжение мягких тканей правой голени, переломы костей голени, в связи с чем выполнили ампутацию ноги и второму пациенту, также на уровне бедра, - рассказал заместитель директора областной клинической больницы Куттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ.