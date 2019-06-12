Фото из архива "МГ" 11 июня в проектом офисе "Ақжайық – Адалдық Аланы" подвели итоги анонимного анкетирования среди представителей сферы предпринимательства, в котором участвовали 199 бизнесменов ЗКО. – С 23 по 27 мая в Уральске проведено анонимное анкетирование среди представителей сферы предпринимательства. В социальном опросе участвовали 199 бизнесменов, из которых 63% являются представителями сферы торговли, 12,6% - сельскохозяйственная сфера, 10,8% работаю в области предоставления услуг, 9% оказывают услуги в сфере красоты. На вопрос, с какими административными барьерами, трудностями, неудобствами вы сталкивались при реализации и ведении бизнеса 92% респондентов ответили, что никогда не сталкивались с подобными проблемами, 2% ответили, что сталкивались с трудностями при получении земли, 2% - в банках, 2% при получении государственной поддержки и при кредитовании, - сообщила руководитель проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алия Салиева. Стоит отметить, что большинство опрошенных бизнесменов, то есть 89% заявили, что не сталкивались с фактами вымогательства денежных вознаграждений со стороны представителей государственной власти, за сокрытие правонарушений и оказание услуг, 9% ответили, что редко приходилось сталкиваться, а семь предпринимателей и вовсе заявили, что сталкивались с фактами вымогательства. – 2% респондентов указали, что представители акимата вымогали у них денежные вознаграждения. Половина опрошенных заявили, что в случае вымогательства они будут обращаться в прокуратуру, почти 15% - в РПП "Атамекен", 8,8% - в национальное бюро, а 3,9% и вовсе побоятся обращаться куда-либо, - рассказала Алия Салиева. По словам заместителя акима ЗКО Габидоллы Оспанкулова, результаты соцопроса показали, что барьеры среди предпринимательства снижаются и показывают неплохие итоги. – Многие бизнесмены отметили, что не сталкиваются ни с какими преградами и у них нет незаконных проверок, что является очень хорошим результатом. Теперь точно такие опросы нам нужно провести среди студентов в экзаменационные периоды, в сфере медицинских и образовательных услуг, чтобы мы смогли выявить слабые стороны, - заявил Габидолла Оспанкулов. По словам руководителя департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болата Исакова, наиболее крупные взятки зафиксированы в службе экономических расследований, в антимонопольной службе, в агропромышленном комплексе и внутренний госаудит. – Кроме этого, респонденты считают, что коррупция распространена в сфере транспортного контроля. Наименее подвержена коррупции налоговая и пожарная служба. Это объясняется тем, что в налоговой сфере большинство услуг оказываются в электронном формате. Как показывает опрос, среди управлений акимата коррупция наиболее распространена в управлении архитектуры и градостроительства, земельных отношений и ГАСК. Корупция наименее распространена в управлениях предпринимательства, инспекции по труду и инновационного развития, - заявил Болат Исаков.